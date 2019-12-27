Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريم مصطفي تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
ريم مصطفى
ريم مصطفى
رباب مصطفي
Advertisements
تشارك الفنانة ريم مصطفي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة له في أحدث إطلالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .

وعلقت "مصطفي" على الصورة: "التحدي أمر لا مفر منه، أن تهزم أمر اختياري"، ونالت العديد من العجابات والتعليقات لدى جمهورها .

ظهرت ريم مصطفي فى الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وطاقية رصاصي واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

مسلسل "شديد الخطورة":

شاركت ريم مصطفي، فى بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد العوضي، محمود حجازي، هادى الجيار، رياض الخولي، محمد كمال، حسنى شتا، إخراج حسام علي، تأليف محمد سيد بشير .

يذكر أن شاركت الفنانة ريم مصطفي فى بطولة فيلم" العنكبوت" وشارك فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، احمد السقا،منى ذكى، ويسرا اللوزى، وظافر عابدين، وريم مصطفي ،واخراج احمد نادر،وتأليف محمد ناير .
ريم مصطفي تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد شديد الخطورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير، دراما فنانين شارك في فيلم افلام جديدة افلام العيد افلام 2020 اخبار الفن آلف

أخبار تهمك

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ 42 دقيقة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

صالح جمعة يحدد وجهته القادمة.. ويرفض عرضا من قاهر الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي مهدد بفقدان نجميه أمام بلاتينيوم

منذ ساعتين

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث إطلالتها الجديدة

شاهد.. هنا الزاهد في أحدث إطلالتها الجديدة عبر "إنستجرام"

شاهد.. بإطلالة كاجوال رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر" إنستجرام"

شاهد.. صبا مبارك بأحدث إطلالتها الجديدة الشتوية عبر "إنستجرام"

شاهد.. حنان مطاوع في أحدث إطلالة لها عبر "إنستجرام"

ريم مصطفى من كواليس مسلسل"شديد الخطورة" (صورة)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:25 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

03:25 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status