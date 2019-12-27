Advertisements
Advertisements
Advertisements

انا ست دمي حامي.. شيرين عبدالوهاب ترد على منتقديها بتصريح صادم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:26 م
Advertisements
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
أماني سلام
Advertisements
ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، عبر السوشيال ميديا بعد حفلها الأخير في الرياض "بعدما وصفت بعض البنات بالعوانس".

وقالت "عبدالوهاب"، في لقاء تلفزيونى لها "أنها لن تسمح بأحد أن يجرحها أو يسئ لها وسترد على أي إهانة تقدم لها".

وأضافت "شيرين"، "انا ست دمى حامى ولو حد جرحني هرد.. حتي لو كان كلامى فى قسوة بس هرد"،

في سياق آخر أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء الجمعة الماضية على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة وسط تجهيزات غير مسبقه من أجواء "لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد.

وحضرت شيرين، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب وصعدت شيرين، على خشبة المسرح مرتدية سوارية احمر خطف أنظار الجميع وافتتحت وصلتها الطربية التي أمتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "بنحبك يا شيرين.. وحشتينا كتير" والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة:" وانتم كمان وحشتوني.. ده احلي يوم وانا معاكوا
Advertisements

أخبار تهمك

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي مهدد بفقدان نجميه أمام بلاتينيوم

منذ ساعتين

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

صالح جمعة يحدد وجهته القادمة.. ويرفض عرضا من قاهر الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:25 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

03:25 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status