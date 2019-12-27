انا ست دمي حامي.. شيرين عبدالوهاب ترد على منتقديها بتصريح صادم

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، عبر السوشيال ميديا بعد حفلها الأخير في الرياض "بعدما وصفت بعض البنات بالعوانس".



وقالت "عبدالوهاب"، في لقاء تلفزيونى لها "أنها لن تسمح بأحد أن يجرحها أو يسئ لها وسترد على أي إهانة تقدم لها".



وأضافت "شيرين"، "انا ست دمى حامى ولو حد جرحني هرد.. حتي لو كان كلامى فى قسوة بس هرد"،



في سياق آخر أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء الجمعة الماضية على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة وسط تجهيزات غير مسبقه من أجواء "لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد.



وحضرت شيرين، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب وصعدت شيرين، على خشبة المسرح مرتدية سوارية احمر خطف أنظار الجميع وافتتحت وصلتها الطربية التي أمتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "بنحبك يا شيرين.. وحشتينا كتير" والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة:" وانتم كمان وحشتوني.. ده احلي يوم وانا معاكوا