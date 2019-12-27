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نمو أرباح الشركات الصينية 5.4% في نوفمبر الماضي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:34 م
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بوابة الفجر
رويترز
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قال المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة إن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت في نوفمبر تشرين الثاني 5.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 593.9 مليار يوان (84.93 مليار دولار).

يأتي ذلك مقارنة مع انخفاض 9.9 بالمئة في أكتوبر، وهو أكبر تراجع منذ الفترة بين يناير وفبراير.
وفي الفترة بين يناير ونوفمبر ، تراجعت الأرباح 2.1 بالمئة مقارنة بها قبل عام إلى 5.61 تريليون يوان مقارنة مع هبوط بنسبة 2.9 بالمئة في أول عشرة أشهر من 2019.
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وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.3 بالمئة بنهاية نوفمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام مقابل ارتفاع 4.9 بالمئة بنهاية أكتوبر.
وتغطى البيانات الشركات التي تحقق ما يزيد عن 20 مليون يوان إيرادات سنوية من عملياتها الأساسية
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الكلمات المفتاحية

الصين ارباح الشركات الصينية

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