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تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمود الشيخ
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أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في شهر يناير المقبل.

 

وعقد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك جلسة خاصة مع اللاعب في حضور وكيل أعماله سيد مرعي وتمسك عبدالله السعيد بالحصول على 20 مليون جنيه فالموسم الواحد رغم تمسكه بالانضمام للزمالك.

 

واتفق الطرفان في النهاية على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف وحصوله على 50 مليون جنيه توزع على مدة التعاقد ويحصل على مقدم  20 مليون جنيه مقدما عند التوقيع.

 

واشترط تيجانا على اللاعب أن يقوم بإنهاء تعاقده مع بيراميدز  بشكل ودي لأن الزمالك لن يدخل في مفاوضات مع بيراميدز وأن الموافقة على دفع 20 مليون جنيه في الموسم مرهون بإنهاء تعاقده مع بيراميدز بشكل ودي؛ وهو ماوافق عليه اللاعب موضحا أنه سيعرض علي مسؤولي بيراميدز التنازل عن مستحقاته التي تتجاوز 10 ملايين جنيه مقابل الانتقال للزمالك.

 

وجاء في الجلسة التي تنفرد بوابة "الفجر الرياضي" بتفاصيلها أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام أن ما سيحصل عليه السعيد هو 15 مليون جنيه فقط في الموسم الواحد حتي لا يثير أزمة داخل صفوف الفريق بين اللاعبين.

 

وتحدث السعيد مع عضو مجلس الزمالك أنه يحتاج اللعب للقلعة البيضاء في هذه الفترة ويشعر بعدم راحة في بيراميدز وأن الفريق يعيش في حالة مختلفة عن التي كان عليها الموسم الماضي؛ كما أن الزمالك يحتاجه.

 

ومن المنتظر أن يتم إنهاء الصفقة والإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة رغم نفي أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة فالزمالك دخول ناديه في مفاوضات مع اللاعب.

 

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الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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