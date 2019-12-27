الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق المطار في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على كامل طريق المطار بالعاصمة طرابلس، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وكما سيطرت قوات الجيش الليبي، على منطقة الحرشة فى مدينة الزاوية.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية استهدفت تمركزات ومواقع مختلفة لقوات الوفاق في محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية التي تشهد القصف لليوم الثاني.

كما شنت الطائرات غارة على معسكر النعام في منطقة تاجوراء، والتي تبعد 11 كيلومتر من وسط طرابلس .

كما شن سلاح الجو غارات جوية لليوم الثاني على التوالي في مدينة الزاوية والتي استهدفت مواقع قرب مصفاة الزاوية وفقا للمصادر.