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نقابة البيطريين: 6 طلبات ترشح لانتخابات التجديد النصفي في اليوم السادس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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أكد الدكتور أشرف قاسم، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين للانتخابات من كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن تليفونات أعضاء اللجنة متاحة لأي متقدم للاستفسار وتذليل العقبات.

وأكد في تصريح لبوابة "الفجر"، أنه تقدم للترشح فى اليوم السادس 6 مرشحين على مستوي المقاعد، 1 تحت السن للنقابة العامة، و5 لمقعد نقيب للنقابات الفرعية، و3 فوق السن و2 تحت السن للنقابات الفرعية، ولم يتقدم أحد على مقعد النقيب العام، ليكون اجمالى المتقدمين 137 مرشحا منذ بدء تلقى طلبات للترشح.

وأوضح أن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متواصلة، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

وأضاف قاسم أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

وللمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن يرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله فى القطاعين.

وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض.
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