مصرع طالب صدمه قطار بمزلقان الدائري ببني سويف





لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، صدمه قطار بالقرب من مزلقان الطريق الدائري، بمدينة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجاري الكشف عن ملابسات الواقعة.وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بتصادم قطار بطالب بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة شمال مدينة بني سويف.وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى " أحمد خ.س" ١٩ سنة، مقيم قرية الكوم الأحمر مركز بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وكشف ملابسات الحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.