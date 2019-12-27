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الأهلي مهدد بفقدان نجميه أمام بلاتينيوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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بات النادي الأهلي مهددًا بفقدان الثنائي محمود وحيد ومروان محسن عن المباراة المقبلة أمام بلاتينيوم والمقرر لها غدًا بسبب الإصابة.

ويستقبل الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة من مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى الثنائي من الإصابة بإجهاد حيث غابا عن المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة.

ويقدم النادي الأهلي مستويات مميزة سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز التي يعتلي صدارتها برصيد 24 نقطة من الفوز في 8 مباريات لعبها هذا الموسم ، أو في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.

وكان المارد الأحمر خسر مباراته الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد سجله المخضرم ياسين الشيخاوي.
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الكلمات المفتاحية

مروان محسن محمود وحيد رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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