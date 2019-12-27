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صالح جمعة يحدد وجهته القادمة.. ويرفض عرضا من قاهر الزمالك

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:07 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
محمد الصو
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رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المحلية المقدمة له من أجل الرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطالب صالح جمعة لاعب الفريق، وكيل أعماله بالبحث عن عروض خارجية للرحيل على سبيل الإعارة، في حال موافقة النادي، للبحث عن فرصة المشاركات الأساسية والعودة للملاعب.

وكان نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، دخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب طالب بتأجيل المفاوضات حتى يحسم مصيره من الرحيل للدوريات الخارجية.

وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، ما يجعل تواجده داخل صفوف الأحمر صعبًا في الشتاء.

من ناحية أخرى منح فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة النادي، في تسويق ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستقر فايلر، على رحيل كل من حسين السيد والأنجولي جيرالدو دا كوستا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بعد خروجهما من حساباته الفنية.

وتلقى مارسيلو خلال الفترة الماضية عدة عروض محلية أبرزها الإسماعيلي وإنبي، من أجل التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

فيما حصل جيرالدو، خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من أحد الأندية البرازيلية، والتي تلعب ضمن منافسات "الدرجة الثانية" للحصول على خدماته مع بداية فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي، تعاقد مع اللاعب الأنجولي مطلع يناير الماضي، من أجل تدعيم خطوطه، إلا أن اللاعب لم يثبت جدارته مع الأجهزة الفنية التي شارك تحت قيادتها، ليصبح رحيله مسألة وقت.

ويسعى النادي الأهلي، للتعاقد مع صفقة قوية خلال الساعات المقبلة، من أجل تدعيم خطه الأمامي بناءً على أوامر فايلر، للمنافسة بقوة على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة إنتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، على ملعب الأهلي بالسلام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن نادي إنبي كان من ضمن فريقين حققا نتيجة الفوز على الزمالك هذا الموسم بهدفين لهدف، ليتراجع الفريق الأبيض في جدول ترتيب الدوري.
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الكلمات المفتاحية

صالح جمعة رياضة انبي الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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