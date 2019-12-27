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ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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بوابة الفجر
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وضع نادي ريال مدريد الإسباني مبلغاً ضخماً من أجل التعاقد مع صفقة القرن في فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم.

وأوضحت صحيفة ’’ ABC Madrid’’ الإسبانية أن ريال مدريد يجهز عرضًا تبلغ قيمته 230 مليون يورو، من أجل إقناع مسؤولو نادي العاصمة الفرنسية بالتخلي عن خدمات كيليان مبابي في الصيف المقبل.


واشارت الصحيفة إلى أن زيدان مدرب ريال مدريد طلب من بيريز ضرورة إنهاء صفقة مبابي بشكل رسمي في الصيف حيث بات اللاعب الأولوية الأولى لدى إدارة نادي العاصمة الإسبانية من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.


وأنهت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يخطط لجعل مبابي اللاعب الأغلي في تاريخ كرة القدم، عن طريق ضمه من باريس مقابل 230 مليون يورو.

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