Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة اليمنية تدين هجوم الحوثيين على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، على مطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحررة في مدينة الحديدة.

وذكر وزير الإعلام في الحكومة معمر الارياني: أن "المطاحن تعرضت مجدداً لقصف شنته ميليشيا الحوثي، في وقت تم الانتهاء من معالجة 51 ألف طن من مادة القمح المخزون فيها تمهيداً لتوزيعه".

كما أكد وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أن "هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة، وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصل الميليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها واصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد".

ودعا الوزير اليمني، المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق الرقابة الأممي إلى تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات وخروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار، مؤكداً على أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا للتهدئة واتفاق ستوكهولم بخصوص الأوضاع في مدينة ومحافظة الحديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الحكومة اليمنية الحديدة البحر الأحمر

أخبار تهمك

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ 42 دقيقة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ريال مدريد يستعيد نجمه المتألق أمام خيتافي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مورينيو كلمة السر.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

منذ ساعة و نصف

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعة الا ربع

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

الكشف عن مدرب بيراميدز الجديد

منذ أقل من ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قائد المقاومة اليمنية: تحرير الحديدة اقترب

جريفيث يدعو أطراف النزاع باليمن لاحترام "اتفاق ستوكهولم"

اليمن: الحوثيون يُطلقون النار على فريق الأمم المتحدة في الحديدة

بعد تأجيله أمس.. ترقب لإعادة الانتشار في الحديدة اليوم

اليمن.. الحوثيون يعطلون مجددا إعادة الانتشار في الحديدة

الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر وخزانات الوقود في الحديدة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

04:59 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status