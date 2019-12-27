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خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:59 م
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يورجن كلوب
يورجن كلوب
أحمد عبد الحفيظ
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يبدو أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة من العيار الثقيل داخل ليفربول بعد أن يحسم الفريق لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يخطط من الآن للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، في حال نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن النادي لثلاثة عقود.

 

ويرى كلوب أن الرحيل حينها سيكون هو الخيار الأفضل خاصة بعد أن نجح في قيادة الريدز للتتويج بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام، واقترابه بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإنجليزي حيث تزداد الفجوة بينه وبين منافسيه مانشستر سيتي وليستر سيتي.

 

وسيحاول الألماني في حال توج ليفربول بالبريمير ليج ، في البحث عن تجربة جديدة تمثل له تحديا جديدا في الفترة المقبلة، وربما يكون أحد الأندية الكبرى كبرشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي خطوته القادمة.

 

ومن إنجازات يورجن كلوب قيادته لفريق ماينز للتتويج بدوري الدرجة الثانية الألماني والتأهل للدرجة الأولى موسم 2003-2004، ثم انتقل لتدريب بروسيا دورتموند ليتوج معه بلقب الدوري مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة وكأس السوبر الألماني مرتين، وحصل على وصيف لقب دوري الأبطال مع أسود الفيستفاليا عام 2013.

 

ثم رحل بعد ذلك إلى تدريب ليفربول الإنجليزي ليتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه كمدرب النسخة الماضية، والمرة السادسة في تاريخ ليفربول.

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يورجن كلوب ليفربول رياضة الموسم الجاري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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