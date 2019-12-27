موعد إعادة عرض مسلسل عروس بيروت ٨٥ على MBC4 الحلقة الخامسة والثلاثون والأخيرة الموسم الأول شاهد نت Shahid.net

عروس بيروت ٨٥، يترقب عشاق ومحبي المسلسل اللبناني عروس بيروت أحداث الحلقة الخامسة والثمانون و الأخيرة، موعد عرض أحداث المسلسل على قناة MBC4 إم بي سي 4.

عروس بيروت ٨٥ الحلقة الأخيرة

ينتظر جمهور ومحبي المسلسل اللبناني عروس بيروت أحداث الحلقة الأخيرة بعد أن زادت الصراعات وتناقل البعض تسريبات الحلقة الخامسة والثمانون والأخيرة في الموسم الأول من المسلسل اللبناني، حيث يحتل مسلسل عروس بيروت الصدارة بين المسلسلات في الوطن العربي بعد أن حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه.





أحداث عروس بيروت ٨٥ الحلقة الأخيرة

أحداث الحلقة الاخيرة من مسلسل عروس بيروت ٨٥، تشهد أحداثًا مثيرة رومانسية ودرامية، بعد أن تعود الحياة طبيعية بين ثريا وفارس، في رفض شديد من والدة فارس بعودة ثريا إلى القصر.





دعوة عشاء لثريا وفارس في قصر أدم بعد المشاجرة التي حدثت لتستغل أم أدم الأحداث وتوجه اللوم على ثريا ولكن سارة لم يعجبها الأمر وتدافع عن صديقتها ثريا، ليقوم أدم بتعنيفها قوة الأمر الذي يصل إلى قيامه بضرب سارة في توسلات وصيحات منها بأن يتركها دون جدوى، في ظل فرحة أم أدم لشفاء غليلها من سارة.





كما تظهر في الحلقة قصة الحب بين طلال وداليا، ويعرف بها ثريا وفارس، و تكتشف ثريا بأنها حامل وتخبر فارس الذي يفرح كثيرًا، فيما تقنع نايا خليل أن ما حدث لها ولابنتها كان بسبب ثريا وتنهره بأنه ليس له دور أو مكان بالقصر، بل فارس هو المسيطر.





مسلسل عروس بيروت ٨٥

هو مسلسل رومانسي درامي تدور أحداثه، تدور أحداثه حول فارس الشاب الإرستقراطي الذي ينتمي إلى عائلة عريقة، الذي يقع في حب ثريا الفتاه الجميلة البسيطة التي تعيش مع خالتها بعد وفاة والديها، ليقع فارس في غرام ثريا ويتزوجا ولكن يواجهون العراقيل بعد أن رفضت والدته تلك العلاقة وحاربتها مما يتسبب في الكثير من الصعاب لثريا وفارس الذي يتمسك بحبه.





مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت ٨٥ على MBC4

تعرض الحلقة الأخيرة اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءًا، حيث يشهد المسلسل عدة عروض ومنها:





العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.





الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.





الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.





الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا





الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.