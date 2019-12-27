أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 27/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || السلطات التركية تغلق مضيق البوسفور



ذكرت مكتب عمدة إسطنبول، أن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة؛ مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || وزارة الخارجية الفرنسية تستدعي سفير إيران

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني للتنديد بـ"الاعتقال الذي لا يحتمل" منذ ستة أشهر لاستاذين جامعيين فرنسيين، بدأت إحداهما اضرابا عن الطعام.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || حرائق الغابات الأسترالية تهدد إمدادات مياه سيدني