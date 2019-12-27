Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 27/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || السلطات التركية تغلق مضيق البوسفور

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
ذكرت مكتب عمدة إسطنبول، أن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة؛ مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || وزارة الخارجية الفرنسية تستدعي سفير إيران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني للتنديد بـ"الاعتقال الذي لا يحتمل" منذ ستة أشهر لاستاذين جامعيين فرنسيين، بدأت إحداهما اضرابا عن الطعام.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || حرائق الغابات الأسترالية تهدد إمدادات مياه سيدني
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
قالت السلطات الاسترالية، اليوم الجمعة، إنها تركز على حماية محطات المياه ومحطات الضخ والأنابيب وغيرها من البنى التحتية من حرائق الغابات الكثيفة المحيطة بسيدني أكبر مدينة في البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيدني حرائق الغابات الخارجية الفرنسية إيران أستراليا آخر الأخبار

أخبار تهمك

الكشف عن مدرب بيراميدز الجديد

منذ أقل من ساعة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ 41 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجمه المتألق أمام خيتافي

منذ ساعة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 19 ساعة

مورينيو كلمة السر.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ ساعتين و 18 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

04:59 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status