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راندا البحيري توجه رسالة لـ هبة مجدي من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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راندا البحيري وهبة كجدي
راندا البحيري وهبة كجدي
أماني سلام
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أعربت الفنانة راندا البحيري، عن حبها الشديد للفنانة هبة مجدي، موجه رسالة خاصة لها، أثناء كواليس مسلسل "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب.

راندا البحيري توجه رسالة ل هبة مجدي من الأخ الكبير

ونشرت الفنانة راندا البحيري، صورة لها من كواليس مسلسل "الأخ الكبير" بجانب الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت على الصورة قائلة "والله أنضف القلوب وأجملها.. البسيطة المحترمة.. أجمل وأحلى كواليس وأنقاها.. ربنا يسعدك يا جميلة.. مسلسل الأخ الكبير".

فريق عمل مسلسل الأخ الكبير

يُشار أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي للدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، والمسلسل بطولة محمد رجب، دينا فؤاد، هاجر أحمد، آيتن عامر، محمود حجازي، عبير صبري، هبة مجدي، أشرف زكي، راندا البحيري، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.
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