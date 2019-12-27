يقضى على زحام جسر السويس.. التفاصيل الكاملة لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابى

تعمل الحكومة جاهدة، الفترة الحالية على إنهاء مشروع محور الفريق إبراهيم العرابى أو"ترعة الطوارئ سابقا"، والكائن بحى السلام بالقاهرة، بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك؛ لتخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.





وكان محور ترعة الطوارئ منطقة عشوائية، قبل أن تنجح الأجهزة التنفيذية في إزالة ما بها من إشغالات، وقامت بتسكين القاطنين بترعة محور الطوارئ، في مشروع «أهالنيا1» لتوفير حياة كريمة لهم.





"الفجر" تستعرض خلال هذا التقرير، مشروع ترعة الطوارئ وكيفية تنفيذه في الفترة الحالية.





فى البداية عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقًا".





وكشف "الجزار" خلال هذا الاجتماع أن المشروع يلقى اهتمامًا من القيادة السياسية، موضحًا أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تخطت نسبة التنفيذ 80 %، كما تم استعراض موقف الأراضي المحيطة بالمشروع، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، حيث تم التكليف بحصر الأراضي الشاغرة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لها.





وكشف وزير الإسكان عن المواصفات الكاملة للمشروع حيث يبلغ طول المحور ١١.٧ كم، وبعرض ٥٠ مترًا، فى اتجاهين، ويضم كل اتجاه (طريق رئيسى به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتى الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة).









كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وتسكين أهالي العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة.، وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة وسرعة إزالة جميع العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة، وتسكين المستحقين طبقا للحصر الذى أعدته المحافظة، حتى يتسنى تكثيف العمل فى تطوير هذا المحور المهم، الذى سيسهم فى خلخلة الكثافة المرورية بالمنطقة، وتحقيق الانسيابية المطلوبة.