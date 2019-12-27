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الكشف عن مدرب بيراميدز الجديد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:49 م
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بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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يعلن نادي بيراميدز خلال دقائق قليلة تعاقدهم رسميًا مع الكرواتي أنتي شاشيتش لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمقال سباستيان ديسابر.

وكان نادي بيراميدز قد أقال المدرب الفرنسي ديسابر من منصبه كمديرًا فنيًا للفريق بعد سلسلة النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم في الدوري المصري.

ويعقد نادي بيراميدز بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا يقدم فيه المدرب الكرواتي إلى وسائل الإعلام والذي سيتولى تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المصري في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".


ويحتل نادي بيراميدز المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل المركز الأول بمجموعته في كأس الكونفدرالية.

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الكلمات المفتاحية

ديسابر بيراميدز

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