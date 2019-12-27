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وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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الجولة
الجولة
احمد رفعت صديق
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قام الطيار محمد منار وزير الطيران والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران اليوم بأولى جولاتهما التفقدية لمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي للاطئمنان على سير العمل وجدول التشغيل وانتظام الرحلات والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار فى ظل كثافة الرحلات التى يشهدها مطار القاهرة خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، رافقه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدراة الشركة المصرية القابضه للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم (3) لمتابعة إجراءات السفر والوصول للتأكد من مستوي الخدمات المقدمة بما يضمن الراحة والرفاهية للمسافرين، كما قام سيادته بجولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (2) تفقد خلالها صالة السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الاسواق الحرة وبوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمبني الركاب والجراج متعدد الطوابق الذى يخدم مبانى مطار القاهرة.

كما تفقد وزير الطيران مبنى الرحلات الموسمية للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة وبخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة واستمع لأراء بعض المعتمرين واستفسر عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة.

كما هنأ منار جميع العاملين بالمطار والمسافرين بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، ووجه سيادته بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الركاب لسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول بسهوله ويسر وخاصة خلال أوقات الذروة فى ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية، مؤكدًا أن ارضاء العملاء وتقديم أفضل الخدمات على قمة أولوياتنا للوصول إلى أعلى درجات التميز فى الأداء والخروج بالصورة المشرفة التى تليق بالمطارات المصرية.

وفى ختام الجولة توجه سيادته إلى برج المراقبة بالمطار لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية والاطمئنان على إجراءات السلامة الجوية كما تفقد أقسام البرج المختلفة حيث التقى وزير الطيران ونائبه ببعض من المراقبين الجويين واستمعا الى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل.
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان مبنى الركاب بمطار القاهرة
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران منتصر مناع مطار القاهرة الدولي الرحلات

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