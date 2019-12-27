Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تابعت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بداية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة أسمعونا لتنفيذ مشروع جدعان السيدة لتنمية وتطوير حي روضة السيدة.

حيث نظمت مؤسسة أسمعونا فيه أمل التنمية قافلة طبية للعيون لسكان منطقة روضة السيدة زينب والتي تعتبر تطويرها حضاريا لمنطقة تل العقارب بمشاركة مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها عينيك في عنينا.

وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، والمشرف على المشروع، أن هناك العديد من الفعاليات القادمة والتي تتضمن فصول محو امية ورعاية للموهوبين وعلاج مجاني لعدد من المدمنين الذين يادروا بطلب العلاج وهو ما يعد نجاح مبكر للمشروع.

وقال الدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء أسمعونا، أن سياسة الدولة في التنمية لا تقتصر على تنمية الحجر لاسيما وان تل العقارب كانت من المناطق العشوائية ذات الحاجة الماسة لإزالة والتطوير وإنما يجب أن تمتد التنمية للبشر أيضا من خلال العديد من الفعاليات التي تنفذها المؤسسة وفق بروتوكول مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

وثمن فتحي جهود محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وأهدا بمزيد من التدخلات التنمية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على سكان المنطقة، مشيدا بتعاون مؤسسات المجتمع المدنية معه.

فيما أكد مصطفى زمزم أن جهود المجتمع المدني يجب أن تتضافر للأحداث تنمية حقيقية بمشاركة الدولة، مشيرا إلى إستعداد صناع الخير الدائم للمشاركة في أي أنشطة تنموية بعد تجربة نجاحها الكبيرة في عينيك في عنينا.
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجمه المتألق أمام خيتافي

منذ ساعة

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ 41 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 19 ساعة

مورينيو كلمة السر.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

منذ ساعة و 28 دقيقة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدرب بيراميدز الجديد

منذ أقل من ساعة

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

04:59 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status