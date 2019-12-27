أسمعونا وصناع الخير ينظمان قافلة طبية لجدعان السيدة

تابعت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بداية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة أسمعونا لتنفيذ مشروع جدعان السيدة لتنمية وتطوير حي روضة السيدة.



حيث نظمت مؤسسة أسمعونا فيه أمل التنمية قافلة طبية للعيون لسكان منطقة روضة السيدة زينب والتي تعتبر تطويرها حضاريا لمنطقة تل العقارب بمشاركة مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها عينيك في عنينا.



وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، والمشرف على المشروع، أن هناك العديد من الفعاليات القادمة والتي تتضمن فصول محو امية ورعاية للموهوبين وعلاج مجاني لعدد من المدمنين الذين يادروا بطلب العلاج وهو ما يعد نجاح مبكر للمشروع.



وقال الدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء أسمعونا، أن سياسة الدولة في التنمية لا تقتصر على تنمية الحجر لاسيما وان تل العقارب كانت من المناطق العشوائية ذات الحاجة الماسة لإزالة والتطوير وإنما يجب أن تمتد التنمية للبشر أيضا من خلال العديد من الفعاليات التي تنفذها المؤسسة وفق بروتوكول مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.



وثمن فتحي جهود محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وأهدا بمزيد من التدخلات التنمية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على سكان المنطقة، مشيدا بتعاون مؤسسات المجتمع المدنية معه.



فيما أكد مصطفى زمزم أن جهود المجتمع المدني يجب أن تتضافر للأحداث تنمية حقيقية بمشاركة الدولة، مشيرا إلى إستعداد صناع الخير الدائم للمشاركة في أي أنشطة تنموية بعد تجربة نجاحها الكبيرة في عينيك في عنينا.