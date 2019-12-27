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الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف يتحدى عقوبة الإعدام

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف
ترجمة: دينا الشريف
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قدم الرئيس الباكستاني السابق وقائد الجيش "برويز مشرف"، التماسًا في محكمة لاهور العليا؛ للطعن في حكم الإعدام الصادر في قضية الخيانة في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أبرز الالتماس أن "الحكم تضمن مزيجًا من الحالات الشاذة والتصريحات المتناقضة"، وأن المحكمة الخاصة "اختتمت بسرعة، والمحاكمة التي كانت بعيدة كل البعد عن الانتهاء".

وأدانت محكمة خاصة مشرف وحكمت عليه بالإعدام في 17 ديسمبر بتهمة الخيانة العظمى وتخريب الدستور، وهو حكم لم يسبق له مثيل في بلد حكمه جيشه القوي لنصف تاريخه البالغ 72 عامًا.

من هو برويز مشرف؟
كما دعا الحكم المفصل، الذي نُشر بعد أيام من إعلان الحكم على مشرف، إلى عرض جثة الرئيس السابق خارج مبنى البرلمان.

وأدان الالتماس، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة، ملاحظة سيث، مشددًا على أن "الرئيس المحترم لكل من المحكمة الخاصة قد تخطى جميع الحدود الدينية والأخلاقية والمدنية، بينما منح بلا رحمة ودون دين أو غير قانوني أو غير واقعي منحنيًا مهينًا ومهينًا وغير مسبوق. كرامة عقوبة الشخص".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستقدم إشارة ضد سيث، وهو أيضًا كبير قضاة محكمة بيشاور العليا، لملاحظاته، ووصف وزير القانون والعدالة الاتحادي فاروق نسيم الحكم بأنه "غير مسبوق ومهين".

وهرب مشرف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016 وظل في المنفى الذاتي، ورفض حضور جلسات المحكمة.

وفي شريط فيديو صدر من سرير في مستشفى في دبي في وقت سابق من هذا الشهر، وصف الحاكم العسكري السابق التهم الموجهة إليه بأنها "لا أساس لها".

وبعد تقاعده كقائد للجيش والانتقال إلى دور سياسي بحت، رأى مشرف أن حزبه قد أهلك في الانتخابات العامة عام 2008.

وجاءت الانتخابات بعد احتجاجات واسعة النطاق في العام السابق، في أعقاب محاولته الفاشلة لإقالة رئيس المحكمة العليا آنذاك افتخار تشودري.

ومع انتشار المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، أعلن مشرف حالة الطوارئ في 3 نوفمبر 2007، بتعليق الدستور، ونشر الجيش والسيطرة المباشرة على البلاد.

وتركزت التهم الموجهة إليه في المحكمة الخاصة، التي تم تقديمها في عام 2014، على فرض قانون الطوارئ في نوفمبر 2007.

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