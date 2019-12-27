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بوغبا يضع شرطان للانتقال لصفوف ريال مدريد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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بوغبا
بوغبا
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أفادت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سيطلب من ريال مدريد دفع مبلغ مالي ضخم إضافة إلى التنازل عن أحد لاعبيه، للسماح للفرنسي بول بوغبا بانتقال للنادي الملكي.

وستشترط إدارة مانشستر يونايتد على الملكي أن يتخلى عن البرازيلي فينيسيوس جينيور، فضلًا عن دفع 85 مليون جنيه إسترليني، إذا أراد الحصول على خدمات بوغبا، وذلك ووفقًا لما أعلنته صحيفة "صن" البريطانية.

وكان بوغبا قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن الفريق الإنجليزي، خلال انتقالات الصيف الماضي، لكن "الشياطين الحمر" كان حريصًا على بقائه.

ومن الممكن أن يعاود بوغبا طلب المغادرة عن صفوف الشياطين الحمر عند فتح سوق الانتقالات الشتوية حتى ينضم إلى الريال.

وفي حال لم يستغن ريال مدريد عن عن فينيسيوس، فإن "الملكي" سيكون مطالبا بأن يدفع 160 مليون جنيه إسترليني مقابل إتمام صفقة بول بوغبا.
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