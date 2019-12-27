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يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان للفوز بخدمات فيدال

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:31 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في خط المفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إيطاليا بأن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط التشيلي لدعم صفوف فريقه في النصف الثاني من الموسم في ظل اقتراب رحيل إيمري كان عن صفوف السيدة العجوز.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن اليوفي يدخل في منافسة مع إنتر حول ضم فيدال لاعب وسط البارسا.

وأضاف بأن مسئولو النادي الإيطالي سيتحدثون مع نظائرهم في برشلونة لمعرفة القيمة المالية للموافقة على رحيل فيدال في يناير المقبل.

والجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان يعد أحد أهم المهتمين بالحصول على خدمات فيدال في ظل رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي بضم اللاعب التشيلي.
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