"14مليون".. تعرف على إيرادات فيلم"الفلوس" لتامر حسني بالدول العربية





وحقق فيلم "الفلوس" إيرادات حتى الآن تُقرب من 14 مليون داخل مصر وفي الدول العربية، تحديدا ٤ مليون في مصر، و١٠ مليون بالدول العربية، حيث تم توزيع الفيلم حتى هذه اللحظة على 105 سينما بجميع محافظات مصر، و150 سينما في باقي الدول العربية، ويرجع هذا إلى رد الفعل الإيجابي لجماهير السينما والإقبال الشديد على شباك التذاكر بالرغم من سوء الطقس و فترة الإمتحانات.









مما يؤكد على أن تامر حسني هو الفنان المصري الوحيد المصنف دولياً بناءً على شعبيته الكبيرة في جميع أرجاء الوطن العربي فهو الأعلى أجراً و إيراداً و بيعاً و أفلامه تحقق دائماً المرتبه الأولى دولياً بداخل مصر و خارجها





وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة. يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامرحسني ،سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينه ،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".

لاقى فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، عقب عرضه بيومين في جميع السينمات داخل وخارج مصر، نجاحا ضخمًا و إشادة كبيرة من الجمهور المصري والعربي.