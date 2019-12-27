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من السبب في الاكتئاب؟

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين حجازي
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استاذة نيفين باختصار انا مريضة غدة درقية وبكلامي مع الطبيب المعالج اتعرفت علي بعض الاعراض الجانبية ومنها الشعور بتقلب المزاج حتي لو مفيش سبب هل ده حقيقي ممكن الانسان يحس بالضيق الشديد دون سبب ؟ او اني اعاني من الكآبة من الظروف المحيطة بية والصراحة كلها وحشة جدا جدا .. ورحت لدكتور طب نفس وللحق هو ساعدني جدا لكن لسة بعاني من المزاج السخيف ودة آثر علي معاملاتي مع الناس واهل بيتي واثر علي شغلي وهكذا .. الحل فين من بين دة كله اذا سمحتي لي واشكرك جدا علي اهتمامك.

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
اشكرك علي ثقتك اولا .. انظري صديقتي العزيزة .. انا شخصيا سآنقل لك تجربة شخصية .. انا نفسي مريضة غدة لكني قمت منذ عدة سنوات باستءصالها تماما وفعلا كما اخبرك طبيبك المعالج هي قد تتسبب في التقلب المزاجي .. لكني قمت بشىء ساعدني كثيرا .. قمت بزيارة طبيبي الخاص وتعرفت من خلاله علي كل الاعراض التي ممكن ان تصيبني وبعد ما انتهت الزيارة آخذت قرار شديد الاهمية .. وهو ان اصادق هذه الاعراض واتكلم معها باني موافقة علي وجودها وراضيه بها مقابل شيء عظيم وهو جزاء الله لنا مما يدفعني طوال الوقت للشعور بالتميز عن الآخرين بتقدير الله لي بثواب كبير مما احيانا تشعرني هذه الحقيقة بالسعادة والرضاء والتقبل .. اهم ما نعاني منه بشكل عام في حياتنا هو عدم القبول حتي وان كنا اصحاء .. القبول في حد ذاته رضاء ضمني عن ما يحدث لنا ومن هنا يبدآ العقل الباطن يصدر لنا علامات الرضاء والتقبل بالايجاب .. اواسيكي بردي هذا وانصحك بزيارة معالج نفسي وليس طب نفسي كي يعلمك كيف تصلين حسب ظروفك من الشعور بعدم الارتياح وللصراحة جميعنا يحتاج الي هذا الاجراء دون تردد .. فمن منا بدون ضغوط او مشاكل تؤثر علي معنوياتنا دون امراض عضوية ؟ .. لا تبالي لانك من المميزين عند الله سبحانه وتعالي بثواب كبير ينتظرك لتفرحين بصبرك عليه .. نصيحة اخري قمت بتجربتها شخصيا .. وهي ان اتصادق مع المي ووجعي واعترف امام نفسي بانه امر سيلازمني لكن تخطيه فقط بالتعامل مع الالم بانه السبب في ثوابي الكبير وابحث بين القراءات المتخصصة علي اساليب الحفاظ علي الاتزان النعنوي وان كان يحدث دون اسباب او ارادة مني .. صدقيني .. عادة ما يعطينا الله كل الخير نحن فقط من نقوم بالتقصير تجاه انفسنا او نستحي من زيارة الطبيب النفسي لا اعرف لماذا .. هل عندما نشتكي من مشكلة باطنية لا نذهب لطبيب باطني ؟ نفس الشيء بالنسبة للمعاناة النفسية .. كلها علوم تفضل الله علينا بالاطلاع عليها كي نستفيد منها لا نستحي منها!!

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