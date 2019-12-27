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لا تراجع ولا استسلام.. تحرك جديد من برشلونة لحسم صفقته الكبرى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إيطالية، عن تحرك جديد من قبل مسئولو برشلونة لحسم صفقة من العيار الثقيل خلال الصيف المقبل.

 

ويخطط البارسا لضم نجم إنتر ستيفانو سينسي، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الكاتالوني في الفترة المقبلة، خاصة بعد المستوى المميز للاعب مؤخرا.

 

وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن برشلونة تواصل مع وكيل سينسي لتأكيد جدية النادي الكتالوني في التعاقد مع اللاعب.

 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن النيراتزوري حدد سعر سينسي وهو 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن يمانع برشلونة دفعه.

 

وشارك سينسي في 11 مباراة مع النيراتزوري بكل المسابقات العام الحالي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

 

وكان سينسي الصيف الماضي بعدة أندية، ومن ضمنها برشلونة، ولكن انتقل لصفوف النيراتزوري معاراً من ساسولو، مع وجود بند أحقية شراء مقابل 26 مليون يورو.

 

 

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