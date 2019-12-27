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خالد سرحان تاجر سلاح في "يوم وليلة "

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:36 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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ينتظر الفنان خالد سرحان، عرض فيلم " يوم وليلة " للنجم خالد النبوي المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في 6 يناير المقبل.

أكد سرحان بأنه يقدم شخصية تدعي بجاتي وهو "فتوة" منطقة السيدة زينب وتدور محور أحداثه حول تجارة السلاح والبلطجة والشر بشكل مختلف عن ماسبق تقديمه من قبل.

أضاف سرحان بأن معظم مشاهده مع الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي وذلك لما لهم من إطارات مختلفة تجمعهم به وهذا ما سترونه أثناء المشاهدة. 


وأشار "سرحان" بأنه يتوقع نجاح هذا العمل بطريقة يشيد بها الجميع سواء الجمهور والإعلاميين والصحفيين والنقاد حين عرضه مما يؤدي ذلك إلى أرتفاع ملحوظ في الإيرادات.

وتدور أحداث فيلم "يوم وليلة" من خلال يوم كامل في حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب على مدار ٢٤ ساعة ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والإجتماعية والأسرية والإقتصادية، وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنان خالد النبوى،أحمد الفيشاوى، خالد سرحان ، حنان مطاوع ، درة ، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.
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