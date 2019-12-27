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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:37 م
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أمطار
أمطار
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تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقال خبراء الأرصاد، إن طقس الغد مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتابعت الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصحابها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة غدًا في مدن ومحافظات مصر

ونشرت الأرصاد درجات الحرارة غدًا في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث تشهد الجمهورية انخفاض كبير في درجات الحرارة، وفيما يلي نقدم لكم درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد.


المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1218
شبين الكوم1118
طنطا1118
دمنهور1118
الإسكندرية1119
بلطيم1217
مطروح1118
السلوم1017
سيوة917
بورسعيد1217
دمياط1218
الزقازيق1219
الإسماعيلية1219
السويس1318
العريش1018
رفح1017
رأس سدر1618
نخل916
نويبع1619
طابا1518
كاترين213
الطور1320
شرم الشيخ1621
الغردقة1323
مرسى علم1321
الفيوم1219
بني سويف1119
المنيا1119
أسيوط919
سوهاج1120
قنا1021
الأقصر921
أسوان1021
أبو سمبل821
الوادي الجديد520
شلاتين1623
أبو رماد1623
حلايب1821
رأس حدربة1721

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 28-12-2019 في مصر، وأيضًا درجات الحرارة غدًا في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية، وحالة البحري الأحمر والمتوسط.
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة
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