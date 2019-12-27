الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقال خبراء الأرصاد، إن طقس الغد مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





وتابعت الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصحابها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





درجات الحرارة غدًا في مدن ومحافظات مصر





ونشرت الأرصاد درجات الحرارة غدًا في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث تشهد الجمهورية انخفاض كبير في درجات الحرارة، وفيما يلي نقدم لكم درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد.









المدينة الصغرى العظمى القاهرة 12 18 شبين الكوم 11 18 طنطا 11 18 دمنهور 11 18 الإسكندرية 11 19 بلطيم 12 17 مطروح 11 18 السلوم 10 17 سيوة 9 17 بورسعيد 12 17 دمياط 12 18 الزقازيق 12 19 الإسماعيلية 12 19 السويس 13 18 العريش 10 18 رفح 10 17 رأس سدر 16 18 نخل 9 16 نويبع 16 19 طابا 15 18 كاترين 2 13 الطور 13 20 شرم الشيخ 16 21 الغردقة 13 23 مرسى علم 13 21 الفيوم 12 19 بني سويف 11 19 المنيا 11 19 أسيوط 9 19 سوهاج 11 20 قنا 10 21 الأقصر 9 21 أسوان 10 21 أبو سمبل 8 21 الوادي الجديد 5 20 شلاتين 16 23 أبو رماد 16 23 حلايب 18 21 رأس حدربة 17 21

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 28-12-2019 في مصر، وأيضًا درجات الحرارة غدًا في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية، وحالة البحري الأحمر والمتوسط.