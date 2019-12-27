'علي فرج' ينتظم في تدريبات طنطا الجماعية إستعدادا لنادي مصر





أنتظم علي فرج حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا في تدريبات فريقه الجماعية إستعدادا لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وذلك بعد أن عقد رئيس مجلس إدارة النادي المحاسب فايز عريبي ، جلسة مع اللاعب من أجل إحتواء الأزمة الأخيرة وعقب غيابه عن ابناء السيد البدوي بالفتره الأخيرة.



وأكد حارس مرمي الفريق الطنطاوي ، علي فرج بأنه يقدر ويحترم زملائه بالفريق ، والجهاز الفني بقيادة أيمن المزين ، بالأضافة لمجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي.



يذكر إن نادي طنطا ، يستعد لمواجهة مصر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، في مباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب الأخير بالقاهرة ، يوم الإثنين القادم.