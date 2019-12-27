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"بنصور 24 ساعة في اليوم".. صفية وزينة في انتظار "الأخ الكبير"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:20 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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قامت الفنانة، راندا البحيري بنشر مجموعة صور تجمعها بالفنانة هبة مجدي لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "البحيري" في الصورة وهي من داخل كواليس تصوير مسلسل الاخ الكبير وكانت ترتدي ملابس شتوية حيث ظهرت هبة وهي ترتدي جاكت "أوف ويت" بينما "البحيري" ارتدت بلوفر رصاصي، واعتمدوا الأثنين على ترك شعرهم منسدلًا وميكاج بسيط مما أظهر جمالهم.


وعلقت "البحيري" قائلة: "هبة مجدي من أنضف القلوب اللي قابلتها".


وتجسد هبه مجدي، شخصية "صفية" بينما تجسد راندا البحيري شخصية "زينة" ومن المقرر عرض المسلسل مع بداية عام 2020 حيث أوشك العمل علي الانتهاء من تصويره، وعلقت راندا البحيري أيضًا بقولها "إحنا بنصور ٢٤ ساعة في اليوم لاننا هنعرض أول السنة".



المسلسل تاليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب ومحمد عز و محمود حجازي، ويعرض خارج سباق رمضان لذا أقام إسماعيل فاروق معسكر مغلق لينتهي من تصوير العمل الذي تقوم بانتاجه شركه سينرجي.
"بنصور 24 ساعة في اليوم".. صفية وزينة في انتظار "الأخ الكبير"
"بنصور 24 ساعة في اليوم".. صفية وزينة في انتظار "الأخ الكبير"
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