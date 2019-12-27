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ضبط مستلزمات طبية قبل تهريبها بمطار القاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وتقويم وحشو الاسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الشركة الإماراتية رقم 927 القادمة من دبى إشتبه الأستاذ محمد أمين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من الصين ترانزيت دبي نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة (10 أيام).

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على زكريا حسب الله نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب وتفتيش أمتعته الشخصية من محمود خالد مأمور الجمرك تحت إشراف صبحى ربيع رئيس قسم الحركة المشرف على الصالة الخضراء فتبين وجود حوالي 10 كيلو جرام من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وتقويم وحشو الأسنان مخبأة على جسمه وداخل كيس بلاستيك بين طيات الملابس داخل حقيبته.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2019.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
ضبط مستلزمات طبية قبل تهريبها بمطار القاهرة
ضبط مستلزمات طبية قبل تهريبها بمطار القاهرة
ضبط مستلزمات طبية قبل تهريبها بمطار القاهرة
ضبط مستلزمات طبية قبل تهريبها بمطار القاهرة
ضبط مستلزمات طبية قبل تهريبها بمطار القاهرة
ضبط مستلزمات طبية قبل تهريبها بمطار القاهرة
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