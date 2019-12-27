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هداف لايبزيج على رادار ريال مدريد في الصيف

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:24 م
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تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
الفجر الرياضي
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كشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد  يسعى للحصول على خدمات المهاجم الألماني تيمو فيرنر ، لاعب فريق لايبزيج ، في الانتقالات الصيفية القادمة 2021.

ووفقاً لـ الصحيفة الإسبانية "دون بالون" ، أنالمدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان يفضل إعارة أو بيع لاعبه الصربي لوكا يوفيتش ، مع ضم رأس حربة جديد في أقرب وقت لمعالجة العقم التهديفي الواضح.

ويطمح رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز التعاقد مع فيرنر بشكل نهائي ، بعد مستواه اللافت مع لايبزيج هذا الموسم في منافستي دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني .

ومن جانب آخر ، يرتبط المهاجم  الألماني بعقد رسمي مع فريق لايبزيج حتى صيف 2023 ، مع ارتفاع قيمته السوقية الحالية إلى حوالي 75 مليون يورو .
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