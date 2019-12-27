هداف لايبزيج على رادار ريال مدريد في الصيف

كشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات المهاجم الألماني تيمو فيرنر ، لاعب فريق لايبزيج ، في الانتقالات الصيفية القادمة 2021.





ووفقاً لـ الصحيفة الإسبانية "دون بالون" ، أنالمدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان يفضل إعارة أو بيع لاعبه الصربي لوكا يوفيتش ، مع ضم رأس حربة جديد في أقرب وقت لمعالجة العقم التهديفي الواضح.





ويطمح رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز التعاقد مع فيرنر بشكل نهائي ، بعد مستواه اللافت مع لايبزيج هذا الموسم في منافستي دوري أبطال أوروبا و الدوري الألماني .





ومن جانب آخر ، يرتبط المهاجم الألماني بعقد رسمي مع فريق لايبزيج حتى صيف 2023 ، مع ارتفاع قيمته السوقية الحالية إلى حوالي 75 مليون يورو .