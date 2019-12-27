الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

استقر مسئولو النادي الأهلي، على أول الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ووافق مسئولو الأهلي، على رحيل حسين السيد ظهير أيسر الفريق للإعارة لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها إنبي والإسماعيلي.





ووافق رينيه فايلر، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي، وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.

ويحاول مسئولو الأهلي اقناع حسين السيد بتمديد عقده مع النادي قبل الخروج للإعارة خاصة وأن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تحاول العديد من الأندية الكبيرة منها الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي ضم اللاعب الملقب بمارسيلو بشكل نهائي حال انتهاء علاقته بالأهلي رسمياً.