الكشف على 588 حالة في اليوم الأول بقافلة طبية بالشلاتين (صور)

وأسفرت جهود القافلة في اليوم الأول عن الكشف الطبي على 588 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على استمرار توافد القوافل الطبية على جنوب المحافظة لتوفير أفضل خدمة طبية لأهالي البحر الأحمر، موضحا أنه يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

انطلقت فعاليات القافلة الطبية العلاجية المجانية من كلية الطب جامعة جنوب الوادي وجامعة طنطا بمستشفى الشلاتين والوحدة الصحية بحلايب وأبو رماد، والتي تستمر لمدة يومين.ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف على 588 حالة في اليوم الأول من القافلة الطبية بجنوب المحافظة.ويأتي ذلك بالتعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة جنوب الوادي وجامعة طنطا، وضمت القافلة الطبية جميع التخصصات بدءا من يوم الخميس الموافق 26-12-2019 والجمعة الموافق 27-12-2019 وذلك لإجراء الكشف الطبي في تخصصات الباطنة -العظام -الرمد -الجلدية -أنف وأذن-أطفال -جراحة عامة مسالك- أسنان -جراحة أوعية دموية -نسا وتوليد.