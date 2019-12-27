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وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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أكدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة على استمرار دعم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية لاسترداد امجادها واستعادة بريقها خاصة بعد الحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص اوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.

وقالت "عبدالدايم" إن فرقة رضا أحد سفراء الفنون المصرية، مشيرة إنها رمزا بارزا في تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الاستعراضية في الشرق الأوسط وامتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن ذاكرة الإبداع المصري تزخر بالكثير من العلامات الملهمة التي تعبر عن الهوية المصرية المتفردة حيث يعكس الغهتمام بتطويرها إيمان الوطن بدور الابداع في تشكيل الوعي والإرتقاء بالوجدان.


جاء ذلك وسط حشد جماهيري ضخم شهد إنطلاق احتفال وزارة الثقافة بفرقة رضا بمناسبة مرور 60 عام على تكوينها وذلك على مسرح البالون وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة غادة والى وكيل الامين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذؤ لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة في فيينا، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ومخرج الحفل، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة.

وخلال الحفل كرمت وزير الثقافة 80 شخصية من رموز ومبدعو فرقة رضا على مر تاريخها منهم المؤسسون محمود رضا – اسم على رضا - فريدة فهمي - اسم الموسيقار علي اسماعيل.

يشار ان الحفل هو الاول فى سلسلة تمتد على مدار 15 يوم خاصة بهذه المناسبة تقام على مسرح البالون.
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
وزير الثقافة تطلق فعاليات احتفال ٦٠ عام على تاسيس "فرقة رضا" بحضور وزير التخطيط
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