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"المهندسين" تضبط حالات تزوير بشهادات الإشراف وتوصيل المرافق بالدقهلية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:08 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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كشفت نقابة المهندسين، عن ضبطها لعدة حالات تزوير بشهادات الإشراف وتوصيل المرافق بمحافظة الدقهلية.

وتفقد المهندس رضا الشافعي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية، برفقة المهندسة ياسمين عبدالله من قسم مزاولة المهنة، الوحدة المحلية بديسط، وقد تبين من الكشف على عدد من ملفات إصدار الرخص، وجود أعداد من شهادات الإشراف المزورة، وتبين أن نماذج وتوقيعات المختصين بالنقابة أيضا مزورة، كذلك تبين من خلال الفحص العشوائي لبعض هذه الملفات وجود أسماء وهمية لبعض المهندسين وأسماء أخرى موقوفة لمدة عامين من خلال النقابة العامة للمهندسين.

وفحص الشافعي، بعض شهادات الصلاحية الفنية لتوصيل المرافق وتبين عدم وجود "أصل شهادات الصلاحية"، كما تبين من الفحص أيضًا وجود شهادات توصيل مرافق عبارة عن (صور) جميع البيانات فيها ممسوحة بالكوركتر "اسم المالك- موقع العقار - الحي أو المدينة".

وأشار إلى أنه وجد تزوير بتورايخ الشهادات حيث تم سحبها "سكانر" من أصل شهادة لمالك آخر.

وسجلت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية في تقرير تم رفعه للجهات المختصة، عدد (١) شهادة توصيل مرافق بتاريخ ٤٩٢٠١٨ أي بعد قرار السيد المحافظ رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ ووجد أن صورة الشهادة جميع بياناتها مسموحه بالكوركتور، عدد (32) شهادة صلاحية فنية لتوصيل المرافق "مزورة" من حيث النموذج والقيد النقابي لمهندسين غير مسجلين بالنقابة والقيد النقابي بأسماء مهندسين آخرين، عدد (٥) شهادات صلاحية فنية لتوصيل المرافق باسم مهندس غير مقيد بالنقابة ورقم القيد لمهندس آخر، وعدد (١) شهادة أخرى مزورة باسم أحد المهندسين واتضح أن رقم القيد بالنقابة باسم مهندس آخر والشهادة مزورة من حيث توقيعات المختصين ورقم المسلسل الخاص بالشهادة، عدد (١١) شهادة صلاحية فنية لتوصيل المرافق "لم تصدر من النقابة" ولم تقيد بالسجلات التي تم التسليم بها لمجلس ومدينة مركز طلخا.

ومن جانبه أشار المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، إلى أن النقابة كشفت عدد من حالات تزوير شهادات الإشراف بعدد من المحافظات عن طريق تطبيق الضبطية القضائية، لافتا أن العمل بالنقابات الفرعية للمهندسين لا ينقطع من أجل مكافحة الفساد للحفاظ أرواح المواطنين.
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