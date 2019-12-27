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"الزراعة": وضع الفلاح آمن.. وننتج 1.2 مليار طائر سنويا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:07 م
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الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوضع في مزارع الدواجن المصرية آمن، ويتم إتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات حال ظهر أي إصابة فيروسية، فضلا على إجراء التحليلات اللازمة.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة قامت بدور كبير في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الفترة الماضية، حيث أنهم يحرصون على تحصين رؤوس الماشية والطور مما ساهم في منع ظهور أي أمراض.

وأوضح أنهم يدرسون تشغيل 51 مزرعة تتبع لوزارة الزراعة، لتكون مصدر لتطوير منظومة الإنتاج الحيواني، فضلا عن وجود خطة كاملة لتطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وعن الثروة الداجنة، لفت إلى أن الدولة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تنتج مصر نحو 1،2 مليار طائر سنويا، فالأسعار شهدت انخفاض الفترة الماضية.
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