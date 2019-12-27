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الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:06 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شيع أبناء مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، جثمان طالب هندسة الذي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء من عمود إنارة، بمنطقة ميزانية ميت فارس بمركز بني عبيد، أمس الخميس، أثناء هطول الأمطار.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ بمصرع الطالب أحمد العزازي 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، إثر قيامه بلمس أحد أعمدة الإنارة العامة بالشارع، أثناء هطول الأمطار.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد الشارود رئيس مباحث بني عبيد إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى بني عبيد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن جانبه تقدم النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن مركزي دكرنس وبني عبيد بالدقهلية طلب إحاطة لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء لسرعة التحقيق في الصعق الكهربائي لشاب بني عبيد.
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
الدقهلية تشيع جثمان طالب الهندسة: "صعقه عامود إنارة"
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