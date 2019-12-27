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أمن الجيزة يداهم مصنعا في أبو النمرس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع لتجارة البويات غير مرخص بمركز أبو النمرس، وضبط داخله 210 عبوة بويات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من مدير مباحث التموين بالجيزة، مفاده بضبط مسئول مصنع لتجارة البويات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لتصنيعه.

وبإعداد مأمورية ومداهمة المصنع المشار إليه عثر بداخله على (210) عبوة "بويات منتج نهائي" معبأة داخل عبوات موسومة بعلامة تجارية مقلدة خلافًا للحقيقة و(39000) "عبوة كارتونية فارغة، استيكر" مغشوشة ومقلدة لذات العلامة "مستلزمات إنتاج"، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت الأجهزة الامنية لتولي النيابة العامة التحقيقات.
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