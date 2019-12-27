Advertisements
Advertisements
Advertisements

"منى سيف".. ناشطة تحاول إثارة التعاطف مع أخيها مرة أخرى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
دائماً ما تثير الناشطة" منى سيف" جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي، بسبب احتجاز أخيها علاء عبد الفتاح، ولكنها أغفلت تماماً أن والدتها هي السبب في جعل أخيها خائن لوطنه، وعميلاً لدول أخرى، يقوم بتنفيذ مخططات ضد وطنه.

وأغفلت الناشطة الحقوقية أيضاَ، أن وفداً من المراقبين وممثلي لجنة حقوق الإنسان، قام بزيارة للسجن مؤخراً، وتأكدوا من رعاية المسجونين بشكل آدمي، ومن بينهم أخيها علاء.

المترددون على "علاء" دائماً يجدونه في كامل صحته، لا نقصه شئ، ولكن الناشطة كل ما تفكر به هو "الهواء النظيف.. والتاب.. والتريض"، متناسيه تماماً أن ما فعلته والدتها وشقيقها قبل ذلك في البلد، كاد أن يتسبب في شيوع الفوضى في مصر وضياعها للأبد.

وأغفلت الناشطة الحقوقية أيضاً، أن كثيراً من المواطنين فقدوا وظائفهم ومستقبلهم، بسبب ما فعلته عائلتها، وكم أسرة تسببتم في خرابها وعدم تمكنها من الحصول على أبسط حقوق الفرد الآدميه "كجاكيت أو شال حتى، أو بضعة لقيمات من الخبز".

على الناشطة أن تتذكر أيضاً، أنها كلما تسترجع ذكرياتها مع أخيها، عليها أن تتذكر آلاف الأشخاص الذين تسببتم في ضياعهم، والآن تحاولون أن تعيدوا الأمر مرة أخرى، بمحاولاتكم الفاشلة دائماً في إشاعة ونشر الفوضى بالبلد، عليكي أن توجهي سبابك لنفسك ولعائلتك في البداية لعلكي تعودي إلى رشدك وإلى الحياة الشريفة.

وجديراً بالذكر أن عائلة "علاء عبد الفتاح" لها تاريخ طويل غير مشرف في التحريض على التظاهر ضد الدولة، أبرزها القبض على الناشط علاء عبدالفتاح، في نوفمبر 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، لتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بسجن «عبدالفتاح» لمدة خمس سنوات بتهم التظاهر دون تصريح.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

منى سيف علاء عبدالفتاح اخر الاخبار اخبار مصر

أخبار تهمك

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ ساعة و 20 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

10:46 ص

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status