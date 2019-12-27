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العثور على قبور تعود إلى 754 عامًا بمكة المكرمة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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أعلنت أمانة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، عن العثور على قبور بمكة المكرمة، والتي يعود تاريخها إلى 754 عامًا مضت (ما قبل 800 عام)؛ وذلك أثناء تجهيز مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد.

وذكرت إمارة منطقة مكة -عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر- أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ الذي يوافق عامي (1288 و1289 ميلاديًّا)

وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أنه سيتم التنسيق لتسليم شواهد القبور إلى جهات الاختصاص.

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