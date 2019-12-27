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البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة بالإسكندرية
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:16 م
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حازم رفعت
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كشف مصدر كنسي، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف يترأس قداس احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة ليلة الثلاثاء المقبل في أحد أديرة الإسكندرية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة، إنه لم يحدد حتى الآن الدير الذي يشهد فيه قداسة البابا الاحتفال بليلة رأس السنة.
وأوضح المصدر، أن من المقرر بأن يبدأ قداسة البابا تواضروس بخلوته الروحية السنوية عقب الاحتفال في صباح أول يوم من العام الجديد، وذلك بدير الانبا بيشوي بمنطقة وادي النطرون.
وتستعد الكنائس القبطية للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، مساء الثلاثاء المقبل، مع التزين بأشجار الكريسماس، وإرتداء ملابس بابا نويل ( سانتا كلوز)،
ويشهد محيط الكنائس علي مستوي الجمهورية وجود أمني مكثف ومشدد مع وجود ممرات تفتيش حديدية فاصلة عن الشوارع الرئيسية قرب الكنائس، وبوابات اليكترونية في مداخل ومخارج بوابات الدخول والخروج الخاصة بالكنائس لتفتيش الحضور مع ضرورة التأكد من هوية الأفراد من خلال إظهار بطاقات الرقم القومي وخاصةً في الكنائس الكبرى التي تشهد إقبالا كبيرا خلال فترة الأعياد، فضلًا ان تواجد شباب من الكشافه التابعة لكل كنيسة للتعرف علي الوافدين من المنطقة أو من خارجة لمساعدة رجال الامن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس باعياد الميلاد.
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