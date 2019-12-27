البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة بالإسكندرية

كشف مصدر كنسي، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف يترأس قداس احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة ليلة الثلاثاء المقبل في أحد أديرة الإسكندرية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة، إنه لم يحدد حتى الآن الدير الذي يشهد فيه قداسة البابا الاحتفال بليلة رأس السنة.





وأوضح المصدر، أن من المقرر بأن يبدأ قداسة البابا تواضروس بخلوته الروحية السنوية عقب الاحتفال في صباح أول يوم من العام الجديد، وذلك بدير الانبا بيشوي بمنطقة وادي النطرون.





وتستعد الكنائس القبطية للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، مساء الثلاثاء المقبل، مع التزين بأشجار الكريسماس، وإرتداء ملابس بابا نويل ( سانتا كلوز)،



