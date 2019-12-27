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يلا شوت PlUs مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الترجي اليوم HD

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على ملعب مباراة الترجي وفيتا كلوب
من المنتظر أن تقام مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي على الملعب الأولمبي برادس.

يدخل الترجي التونسي المباراة بحثًا عن الفوز وتحقيق نقاط المباراة كاملة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور لمواصلة التحليق في صدارة المجموعة، حيث خاض الفريق مباراتين أمام الرجاء وفاز بهدفين نظيفين، وأمام شبيبة القبائل وفاز بهدف نظيف.

القناة الناقلة لمباراة الترجي وفيتا كلوب
تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

ويحل الترجي في صدارة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين، بينما يتقاسم المركز الثاني شبيبة القبائل والرجاء برصيد 3 نقاط لكل منهما، فكلاهما فاز في مباراة وخسر أخرى، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة الترجي وفيتا كلوب
تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و19:00 بتوقيت جرينيتش.

وعاد الترجي لخوض غمار مباريات دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق فيها أبناء الدم والذهب المركز الخامس، بعد الفوز العريض على السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين.

فيما على الجانب الآخر يدخل فيتا كلوب المباراة، من أجل تحقيق نقاط المباراة كاملة، وإبقاء حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث لم يحصد الفريق أي نقاط حتى الآن.

وخسر فيتا كلوب في دور المجموعات أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، وأمام الرجاء الرياض المغربي بالنتيجة ذاتها.
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