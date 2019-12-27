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الإفتاء توضح حكم إعطاء الأم زكاة لابنها

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أوضحت دار الإفتاء، حكم جواز إعطاء الأم زكاة مالها لابنها، وذلك ردا على سؤال ورد في هذا السياق، عبر صفحتها على "الفيسبوك".

وأوضح أحد علماء الإفتاء، خلال مقطع فيديو عبر موقع "اليوتيوب"، في إجابته، أنه يجوز للأم إعطاء زكاة المال لابنها إذا كان من الغارمين، مهما كان سبب الغرم، كوجود فاتورة لا يستطع سدادها، أو إيجار متأخر عليه، أو دفع مصروفات مدارس.

هذا وتقدم دار الإفتاء، بثا مباشرا للرد على أسئلة المتابعين، وتوضيح أمور الدين لهم، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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