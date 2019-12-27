5 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 2019

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 25 ديسمبر الحالي، حوالي 5 ملايين و400 ألف و152 طن بزيادة حوالي 202 ألف و927 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.





وأشار التقرير إلى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الأول، بعدما بلغت حوالي مليون و772 ألف و281 طن ، فضلا عن 687 ألف و842 طن تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 602 ألف و16 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألفا و213 طنا، في حين بلغ إجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألفا و 319 طنا، ومن المانجو حوالي 36 ألفا و611 طنا.