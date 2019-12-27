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بعد 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقات السيارات بالقاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:05 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسقط ضباط مكافحة سرقات السيارات بقطاع أمن الجيزة تشكيل عصابي بعد ارتكابه 3 سرقات، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات مفادها أن كل من واصف ا ع و، 42 سنة، سائق ومقيم بلوك 159مساكن الزلزال ـ دائرة قسم شرطة القطامية، ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 18891 فئة " ج " والسابق إتهامه في عدد قضايا أخرهم 13606 لسنة 2018م جنح التجمع الأول " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6703 لسنة 2017م القطامية " ضرب " 00 والمقضى فيها بالحبس أسبوع بجلسة 3102018م، حسن م ع م، 32 سنة، سائق ومقيم شارع السعودي، عين شمس الشرقية دائرة قسم شرطة عين شمس، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2027 لسنة 2017م المرج " سرقة وسائل نقل "، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " واصطناع مستندات ملكيه وإعادة بيعها مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ماركة كيا سيراتو مثبت عليها لوحات معدنية " مصطنعة " بالكشف الفني عنها برقمي الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ب هـ ق 129 نبيتى اللون موديل 2010م، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 72676 لسنة 2019م مدينة نصر أول بتاريخ 11122019م ملك منال م ا، 60 سنة، ربة منزل ومقيمة 123 شارع الطيران شقة 123 مدينة التوفيقية ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهما سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم، 3 طلقات من ذات العيار ".

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بقيامهما بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بإسلوب " المفتاح المصطنع " واصطناع مستندات ملكية لها واللوحات المعدنية عقب قيامهما بالتحصل على بيانات السيارات ذات الماركة واللون والموديل للسيارات المستولى عليها عن طريق موقع " اولكس "، وأقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط السيارات المستولي عليها بمكان إخفائها بمنطقة المقابر، الطوب الرملي دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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