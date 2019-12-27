Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريحات مفاجأة من راكيتيتش بشأن رحيله عن برشلونة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

أطلق الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة تصريحات مفاجأة بشأن رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رحيل راكيتيتش عن برشلونة

وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن راكيتيتش أصبح عازم على الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في الشتاء القادم.

تعليق راكيتيتش على رحيله عن برشلونة

وقال إيفان راكيتيتش في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "الرحيل عن البارسا؟ ليس لدي ما أقوله حول القيل والقال، السؤال الأهم هو ما إذا كان يمكنني اللعب في البارسا، إذا كنت أستطيع اللعب، فأنا متأكد من أن البارسا هو أفضل مكان بالنسبة لي، سنرى ما سيحدث، لكني أستعد للمساهمة بأكبر قدر ممكن هذا الموسم".

وتابع: "أنا سعيد للغاية وفخور بأن أكنن هنا ، لقد حدثت أشياء كثيرة لا يمكن تغييرها ، لكن هدفي هو اللعب والقيام بذلك في برشلونة ، لقد جئت للتدريب سعيدًا ، لقد عادت الابتسامة وأريد أن ألعب ، وأنا مصمم على فعل كل شيء ممكن للحصول على ثقة النادي والمدربين وزملائي والمشجعين".

وأنهى راكيتيتش حديثه قائلا: "مُستعد للمساهمة بأكبر قدر ممكن هذا العام مع برشلونة ، انا هنا من 5 سنوات ونصف واعيش اهم ايامي في برشلونة ، وانا مقتنع بان الافضل لم يأتي بعد".

مشاركات راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 18 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي هدف.
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

10:46 ص

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status