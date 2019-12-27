الكنائس تتزين للاحتفال برأس السنة الثلاثاء

بدأت الكنائس القبطية الثلاثة (الأرثوذكسية - الكاثوليكية – البروسستانتية)، بتعليق الزينة وأشجار الكريسماس، استعدادًا للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء المقبل.





ويشهد محيط الكنائس على مستوى الجمهورية وجود أمني مكثف ومشدد مع وجود ممرات تفتيش حديدية فاصلة عن الشوارع الرئيسية قرب الكنائس، وبوابات اليكترونية في مداخل ومخارج بوابات الدخول والخروج الخاصة بالكنائس لتفتيش الحضور مع ضرورة التأكد من هوية الأفراد من خلال إظهار بطاقات الرقم القومي وخاصةً في الكنائس الكبرى التي تشهد إقبالا كبيرا خلال فترة الأعياد، فضلًا ان تواجد شباب من الكشافه التابعة لكل كنيسة للتعرف علي الوافدين من المنطقة أو من خارجة لمساعدة رجال الامن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس باعياد الميلاد.



