الكشف على 700 مريض عيون بالغردقة

أعلن حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف فى محافظة البحر الأحمر، على الكشف عن عدد 700 حالة من مرضي العيون وذلك بمدينة الغردقة ضمن فعاليات القافلة الطبية بالتعاون مع مؤسسة مغربي الخيرية،وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب في جميع المحافظات، وأيضًا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم.





وقال عبد الرحيم كمال مساعد امين التنظيم المركزي إن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين من اهالي الغردقة.





وأشار عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة إلى أن القافلة شملت الكشف والفحص على نحو 700 حالة من أهالي مدينة الغردقة علي مدار اليومين بالاضافة الي تحويل عدد 117 من الحالات لإجراء عمليات فحوصات علي نطاق اوسع.





وأكد محمد محمد عبد المقصود عضو مجلس النواب أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب بضرورة المشاركة الإجتماعية ودعم المواطنين وفقًا لسياسة الدولة الحالية والوقوف مع الحالات الأكثر فقرا وإحتياجًا.





من جانبه قدم احمد الدقاق امين تنظيم الحزب بالمحافظة الشكر لمؤسسة مغربي الخيرية علي مجهوداتهم المبذولة في الكشف عن اهالي الغردقة موجها التحية لقيادات الحزب علي هذا العمل الخيري المميز.