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الإفتاء: هدم الكنائس اعتداء على الله ورسوله

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو بعنوان "حماية الكنائس في الإسلام".

وأوضح الفيديو، أن الإسلام دين التعايش، ومبادئه لا تعرف الإكراه، ولا تقر العنف، حيث أن الإسلام سمح بأن يمارس الناس شعائر دينهم داخل أماكن عبادتهم.

كما ضمن التشريع الإسلامي ضمن سلامة الكنائس والمعابد، وحرم الاعتداء عليهم، حيث إن تاريخ المسلمين المشرف وحضارتهم وأخلاقهم النبيلة دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم.

وشددت الإفتاء، خلال مقطع الفيديو، أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها، يعتد اعتداء على ذمة الله، ورسوله الكريم، حيث أن ما يوجد في التراث الفقهي بشأن هدم الكنائس ليس حجة على سنة الرسول وخلفائه الراشدين من بعده.

وأضافت أن المواطنة مبدأ إسلامي، أقرته الشريعة الإسلامية منذ 14 قرن في وثيقة المدينة.
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