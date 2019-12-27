Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
نشرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنانة تامر حسني، مجموعة صور وفيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام"


ونعت "بوسيل" كلبها قائلة: " ارقدي في سلام بيلا، سوف أفتقدك كثيرا".

وواساها الكثير من متابعيها ومعلقين كالتالي : "الله يصبر قلبك عارفه الشعور دا"_،"يا روحي انا عارفه قد اي الشخص بتعلق بالحيوان اللي مربيه اكنو فرد من العيله ربنا يصبرك يا رب"_،"ربي يرحم خلقها"_،"كيفاش ماتت الله يصبرك عليها اصعب احساس تكون مربي شي حيوان قط ولا كلب ويموت لك بحال الى مات وحد من العائلة "


جدير بالذكر أن "بوسيل" شاركت زوجها الفنان تامر حسني مؤخرًا في اختياره أكثر فنان ملهم وحصولة على جينيس ريكورد؟، وكانت متواجده معه ومسانده له وظهر ذلك من خلال بعض الصور التي ظهرت وهي تحمل هاتفها المحمول وتوثق لحظة فوزة بالجائزة.



زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "الله يصبرك"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جيني آلف

أخبار تهمك

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ ساعة و 16 دقيقة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسمة بوسيل تهنىء زوجها تامر حسني بألبومة الجديد "عيش بشوقك"

بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على ألبومه الجديد

كارمن سليمان تهنيء تامر حسني بمولوده الثالث

بسمة بوسيل تتغزل في تامر حسني بعد حفله بدبي

بعد طرح برومو "الفلوس".. بسمة بوسيل تساند تامر حسني

نجوم الفن يهنئون تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

10:46 ص

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status